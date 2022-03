Bij wasstraten is het donderdag topdrukte doordat automobilisten hun vierwieler massaal willen laten schoonmaken. De auto's zitten onder het Saharastof dat afgelopen nacht is gevallen. "Nog voordat we opengingen, stond er al een rij", zegt wasstraatuitbater Ger Loogman.

Wie vanochtend uit het raam keek en zijn auto zag staan, trof deze vermoedelijk behoorlijk bruin aan. Het Saharastof dat de afgelopen dagen vanuit de Afrikaanse woestijn onze kant op is gewaaid, is door de regen vannacht op veel auto's gevallen. Die zaten daardoor onder een dikke stoflaag.

"Het is een gekkenhuis", zegt Loogman, die acht wasstraten uitbaat in het westen van het land. "Ik kwam hier vanochtend om kwart voor acht aan en toen stonden er al vijf auto's te wachten bij de zelfwasboxen, terwijl we pas om acht uur opengaan. Inmiddels staan er standaard tien tot twaalf auto's in de rij."

Het is de hele dag druk, merkt hij. "En ik verwacht dat dit nog wel een paar dagen aanhoudt. Er zijn miljoenen auto's in Nederland. Het duurt even voordat die allemaal gewassen zijn."

Auto's zitten door het Saharastof onder een bruine laag. Auto's zitten door het Saharastof onder een bruine laag. Foto: ANP

'Gewoon hartstikke druk'

Saharastof is stof dat boven de woestijn in de lucht terechtkomt door zandstormen. Bij een zuidelijke wind waait het stof naar het noorden. In enkele gevallen kan het ook boven Nederland terechtkomen. Als het dan gaat regenen, valt het roodbruine stof mee naar beneden.

En dat zorgt voor drukte, merkt ook BOVAG, dat de belangen behartigt van carwashbedrijven. "We horen van leden dat er inderdaad wachtrijen staan", zegt een woordvoerder. "Ondernemers zeggen: het loopt best goed door. Dat is een eufemisme voor: het is gewoon hartstikke druk."