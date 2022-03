De Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) moet van concurrentiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) 350.000 euro boete betalen omdat ze de overname van vier apotheken in 2019 te laat gemeld heeft. De overname is wel goedgekeurd.

De VNA is een stichting die apotheken overneemt als die op sluiten staan en ze daarna doorverkoopt aan een nieuwe eigenaar. Zo had de vereniging in 2019 vier apotheken uit Tilburg overgenomen, waarvan ze een onderdeel wilde doorverkopen. Die verkoop is uiteindelijk niet doorgegaan.

Mocht dat onderdeel verkocht geweest zijn, zou de extra omzet onder de 10 miljoen euro zijn gebleven en had de overname niet te hoeven worden gemeld. Maar doordat die verkoop niet is doorgegaan, werd de omzetdrempel alsnog gehaald. "En dus moest het gemeld worden", zegt een woordvoerder van de ACM tegen NU.nl.

Uiteindelijk vroeg de VNA in 2021 nog toestemming aan de ACM, maar dat was dus te laat. Daarom legt de ACM de vereniging 350.000 euro boete op.

Die boete werd in de loop van het proces verlaagd, omdat de VNA toegaf dat ze een fout heeft gemaakt en goed meewerkte met de ACM. Uiteindelijk werd besloten dat de overname niet voor concurrentieproblemen zorgde en werd deze goedgekeurd.

De waakhond wil met de actie een voorbeeld stellen. "Het is belangrijk dat bedrijven een overname melden, want het kan perfect dat er wel een probleem mee is. En je wil niet achteraf nog allerlei zaken moeten terugdraaien. We willen hiermee dus laten zien dat zoiets beboetbaar is en dat dit niet de manier is waarop we in Nederland met elkaar omgaan", zegt de ACM-woordvoerder.

De VNA was voorlopig nog niet bereikbaar voor een reactie.