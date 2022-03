De vorige week aangekondigde verlaging van de accijnzen op brandstoffen gaat ook voor lpg en lng gelden, meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) donderdag. De verlaging gaat in per 1 april.

De prijzen van brandstoffen zijn in de afgelopen weken naar recordhoogtes gestegen door de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende economische sancties. Ongeveer de helft van de prijs voor bijvoorbeeld 1 liter Euro 95 bestaat uit accijnzen en btw.

De accijns op lpg (waaronder vloeibaar propaan en butaan) en lng wordt met 4,1 cent per liter verlaagd. In de praktijk komt dit neer op een verlaging van 2,22 euro per volle tank lpg of lng. Bij een auto op benzine gaat het om een verlaging van 9,42 euro per tank en bij een auto op diesel om 6,04 euro per tank.

