Nu het thuiswerkadvies definitief vervalt, buigen bedrijven zich over hoe het werken er in de toekomst uit zal zien. We zullen weer meer naar kantoor gaan, maar het thuiswerken verdwijnt niet. Omdat veel mensen groter zijn gaan wonen is het vaak makkelijker geworden om thuis te blijven werken.

De kwaliteit van de plek waar mensen wonen is belangrijker geworden tijdens de coronaperiode, zegt Marc van der Lee van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). "Bijvoorbeeld extra kamers, of een huis met een tuin. Mensen vragen zich af waarom ze in de grote stad zouden blijven wonen, terwijl ze ergens anders een huis kunnen vinden met betere voorzieningen, waar ook makkelijker gewerkt kan worden. Vijf dagen naar kantoor is ook na corona niet meer de standaard", aldus de NVM-woordvoerder.

Tijdens de pandemie zijn mensen meer naar randgemeenten verhuisd en vanuit (grote) steden naar andere (kleinere) steden, blijkt uit cijfers van het Kadaster. "Maar we zien dat mensen redelijk dicht bij het startpunt zijn blijven wonen", zegt Philip Bokeloh, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. NU.nl sprak hem aan het begin van de coronacrisis over de mogelijke trek van Randstedelingen naar andere delen van het land. Dat zou de terugkeer naar kantoor kunnen bemoeilijken, maar dat ziet Bokeloh niet gebeuren. "We zien nu dat men veel minder naar het platteland is getrokken dan toen werd verwacht."

Mensen zullen dus niet thuis blijven werken omdat ze ver van hun kantoor af wonen. "Eerder omdat de faciliteiten thuis enorm zijn verbeterd", vermoedt Bokeloh. "Mensen hebben bijvoorbeeld gekozen voor een huis met een extra kamer, zodat thuis rustiger gewerkt kan worden."