De supermarktbranche krijgt nu al signalen dat zonnebloemolie lastig te verkrijgen is. Bij sommige supermarkten is daarom een quotum ingesteld voor het aantal flessen dat klanten kunnen kopen, zegt koepelorganisatie CBL desgevraagd tegen NU.nl.

In verband met de oorlog in Oekraïne waarschuwde de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) woensdag dat de plantaardige olie dreigt op te raken. Oekraïne is een grote producent van zonnebloemolie. Er zou nog voldoende zijn om een paar weken vooruit te kunnen.

"We krijgen de eerste signalen dat het lastig is om zonnebloemolie te krijgen", zegt een woordvoerder van het CBL namens de supermarkten. "Daarom hanteren sommige supermarkten een quotum."

De woordvoerder kan niet zeggen hoeveel flessen klanten dan per keer mogen kopen. "Dat verschilt per supermarkt." Het is ook zeker niet zo dat dit overal geldt. Wel zijn her en der al lege schappen. Het CBL zegt geen signalen te krijgen dat er gehamsterd wordt.

De zonnebloemolie die in Nederland geïmporteerd wordt, komt volgens het CBL voor twee derde uit Oekraïne, de rest van elders. "Voor producten waar zonnebloemolie in verwerkt is, wordt op dit moment bekeken hoe alternatieve plantaardige oliën gebruikt kunnen worden."