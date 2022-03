In landen die de euro als munt hebben is de inflatie in februari verder opgelopen naar 5,9 procent. Dat meldt Eurostat donderdag op basis van nieuwe berekeningen. In Nederland werden goederen en diensten zelfs 7,3 procent duurder.

In de Europese Unie als geheel, dus inclusief de landen met andere valuta dan de euro, gaat het om een inflatiecijfer van 6,2 procent. Volgens Eurostat zijn het vooral de prijzen voor energie die de inflatie verder opjagen.

Maar ook hogere prijzen voor diensten, eten, drinken en tabak droegen bij aan het totaal.

In 25 van de 27 lidstaten van de EU ging de inflatie omhoog. In Litouwen, Estland en Tsjechië het hardst tot 14 procent. Nederland zit ook aan de bovenkant met meer dan 7 procent. Zo is de inflatie in Frankrijk bijvoorbeeld 'maar' 4,2 procent en in Duitsland 5,5 procent.

Ook de OESO heeft donderdag een rapport over inflatie, al gaat het daar om verwachtingen. Door de oorlog in Oekraïne denkt de club van rijke landen dat de inflatie in de eurozone in het eerste volledige jaar na de oorlog 2 procentpunten hoger zal uitkomen dan eerder verwacht.

Precieze inflatiecijfers geeft de organisatie niet en aparte cijfers voor Nederland zijn er ook niet. De economische groei in de eurozone zal 1,4 procentpunt lager uitkomen.