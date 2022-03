Het subsidiepotje voor de aanschaf of het leasen van een nieuwe of gebruikte elektrische auto is nog steeds goed gevuld, laat uitvoeringsdienst RVO desgevraagd aan NU.nl weten. Het budget voor een tweedehands elektrische auto is nu voor de helft op, dat voor een nieuwe voor circa twee derde.

"Als je alle weken sinds de openstelling van de subsidie vergelijkt, is er niet ineens sprake van een toename van het aantal aanvragen sinds benzine duurder is", aldus een woordvoerder van de RVO.

Voor nieuwe elektrische auto's is dit jaar in totaal 71 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is nu bijna 46 miljoen euro aangevraagd. Voor de aanschaf of lease van gebruikte auto's gaat het om een budget van 20,4 miljoen euro, waar nu zo goed als 10 miljoen euro van aangevraagd is.

De subsidie voor een tweedehands elektrische auto bedraagt 2.000 euro, die voor een nieuwe 3.350 euro. Met de tegemoetkoming van de overheid zijn sinds begin dit jaar iets meer dan 5.200 gebruikte elektrische auto's van bestuurder gewisseld en ruim 13.500 nieuwe werden met subsidie gekocht of geleaset.

Toen in 2020 voor het eerst subsidie beschikbaar kwam voor het rijden van een elektrische auto, ontstond een ware run op de pot. Die was toen minder gevuld en het bedrag per auto was hoger.