De graanvelden in het door oorlog geteisterde Oekraïne staan er goed bij en het land zal niet zonder brood komen te zitten, zegt de verantwoordelijke minister Taras Dzoba. De export komt wel in de knel, wat volgens hem zal leiden tot hogere prijzen.

Oekraïne is een van de grootste producenten en exporteurs van graan in de wereld. Sinds het begin van de oorlog wordt al voorspeld dat de graanexporten onder druk komen te staan. Door de oorlog kan in minder gebieden gezaaid worden.

"De winteroogsten zijn door het hele land in goede conditie", aldus Dzoba in een verklaring. "En ondanks de moeilijkere omstandigheden waaronder het werk in het veld moet worden uitgevoerd, zal Oekraïne genoeg brood hebben."

De export daarentegen wordt volgens hem "aanzienlijk ondermijnd" door de oorlog. "Dat zal leiden tot hogere prijzen", waarschuwt Dzoba.

Afgelopen jaar werd juist een recordhoeveelheid van 86 miljoen ton graan geoogst in het land. Er is op 7,7 miljoen hectare land lentegraan gezaaid.