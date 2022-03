De werkloosheid in Nederland is in februari gedaald tot het laagste niveau sinds 2003. Vooral jongeren vonden weer werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Deze groep is relatief vaak aan het werk bij bedrijven die tijdens lockdowns dicht moesten en nu weer open kunnen, zoals cafés, restaurants of in de cultuursector.

Volgens het CBS waren er de vorige maand 336.000 werklozen, ofwel 3,4 procent van de beroepsbevolking. Dat is het laagste cijfer na 2003, toen het CBS de maandcijfers begon bij te houden. In januari was het werkloosheidscijfer nog 3,6 procent. De afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met achtduizend per maand.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte vorige maand 187.600 werkloosheidsuitkeringen. Dat waren er 5.300 minder dan in januari. Ten opzichte van februari 2021 daalde het aantal WW-uitkeringen met meer dan een derde.

Voor werkgevers wordt het steeds lastiger om personeel te vinden. Dit biedt volgens arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV kansen voor Nederlanders die al lange tijd op zoek zijn naar werk. Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen werkgevers minder streng kijken naar de benodigde diploma's en vaardigheden, waardoor zij mogelijk sneller worden aangenomen. "De vakkennis kan dan aangeleerd worden op de werkvloer en door een training of opleiding."