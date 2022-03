De toch al hoge inflatie kan verder oplopen als het conflict in Oekraïne heviger wordt en daardoor nóg meer betaald moet worden voor gas en olie. In zo'n scenario zou de inflatie dit jaar kunnen uitkomen op 9,5 procent. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB), die erbij vermeldt dat de voorspellingen zeer onzeker zijn door de onduidelijke toekomst van de oorlog in Oost-Europa.

DNB onderzocht welke gevolgen de Russische inval in Oekraïne kan hebben voor de Nederlandse economie. Omdat Rusland veel olie en gas exporteert, Oekraïne veel graan aan het buitenland verkoopt en onzekerheid slecht is voor de internationale handel, heeft de oorlog ook gevolgen voor de wereldeconomie en dus ook voor Nederland. Dit terwijl de prijzen voor veel goederen de afgelopen maanden toch al flink zijn opgelopen

Op basis van de huidige situatie verwacht de DNB dat de prijzen dit jaar gemiddeld 6,7 procent stijgen. Die inflatie zorgt ook dat de economie in Nederland dit jaar iets minder hard groeit dan aanvankelijk gedacht, namelijk met 0,2 procentpunt minder. Dit betekent nog altijd een groei van 3,5 procent.

Gevolgen stuk groter bij verdere escalatie

Mocht de oorlog nog verder escaleren en Rusland besluiten minder gas en olie te leveren aan het westen, kunnen de gevolgen aanmerkelijk groter zijn. In zo'n scenario blijven de energieprijzen volgens DNB langere tijd torenhoog.

Dit betekent niet alleen dat we meer betalen aan de pomp en voor de gasrekening, ook andere producten worden duurder omdat er energie voor nodig is om ze te maken en te vervoeren. Dit alles zorgt dat de inflatie dit jaar kan uitkomen op 9,5 procent en volgend jaar op 3,4 procent. Door die hogere uitgaven kunnen consumenten minder kopen en bedrijven minder investeren.

Daar komt bij dat de rest van de wereld ook last zal hebben van die hoge energieprijzen. Dit zorgt dat de wereldhandel afneemt. Voor Nederland is dat extra zuur, omdat onze economie voor een relatief groot deel afhankelijk is van die wereldhandel.

Dit alles remt de groei van de Nederlandse economie af, met naar schatting ruim 1 procent in zowel dit jaar als volgend jaar. Ook de werkloosheid loopt dan wat verder op.

Kabinet zou moeten kiezen voor meer belasting

DNB publiceerde donderdag ook het jaarverslag en daarin uit het kritiek op het kabinet. De toezichthouder vindt dat de nieuwe regering wel erg kwistig geld uitgeeft bij het aanpakken van problemen. Dan gaat het onder meer om de woningmarkt en het klimaatprobleem.

De nieuwe regering zet hierbij vooral in op het stimuleren van woningbouw en trekt tientallen miljarden uit om de energietransitie te versnellen. "Het nieuwe kabinet kiest in dit verband wel erg snel voor extra uitgaven, terwijl dat niet altijd de effectiefste aanpak van het probleem is."

Wat DNB betreft zou de nieuwe regering juist moeten inzetten op het heffen van meer belasting, in plaats van de portemonnee te trekken. De organisatie denkt bijvoorbeeld aan extra belastingen voor woningbezitters. En wie schadelijke stoffen uitstoot, zou daar meer voor moeten betalen.

Het kabinet doet dat niet, maar kiest er juist voor om meer geld uit te geven. Daardoor worden buffers gebruikt die het kabinet in de toekomst wellicht nodig heeft, als zich een nieuwe crisis aandient. "Als er één belangrijke les kan worden getrokken uit de pandemie, is het wel de noodzaak van buffers", aldus DNB.