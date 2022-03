We gaan iets meer betalen voor onze vliegtickets nu de eerste sector-cao voor de passagiers- en bagageafhandeling op de luchthavens is afgesloten. "De ticketprijs bestaat uit verschillende componenten, waaronder de afhandelingskosten. Dus het zal duurder worden", zegt voorzitter en onderhandelaar Michel van de Stolpe van werkgeversvereniging WPBL in gesprek met NU.nl.

De werkgevers, bestaande uit afhandelingsbedrijven Axxicom, dnata, Aviapartner, Menzies, Swissport en Viggo, en vakbond FNV bereikten onlangs een cao-akkoord. Als de leden instemmen, is de eerste sectorbrede cao voor de afhandelingssector een feit.

De cao krijgt een looptijd van drie jaar en moet ingaan op 1 juli dit jaar. Er is onder meer afgesproken dat de lonen met gemiddeld 7,5 procent toenemen. Het laagste startsalaris komt daarmee over drie jaar 34 procent boven het huidige wettelijke minimumloon te liggen.

De felle concurrentie tussen afhandelingsbedrijven in de afgelopen jaren ging ten koste van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de sector. Het akkoord maakt daar volgens de onderhandelingspartijen een einde aan.

"Het is een historisch akkoord. Er circuleren nog filmpjes vanuit 1996 op YouTube waar personeel vraagt om een sectorbrede cao. Er zijn veel pogingen gedaan dit te realiseren, maar het was vooral lastig om de verschillende partijen op een lijn te krijgen", zegt Van de Stolpe.

Bedrijven moeten personeel beter kunnen behouden met nieuwe cao

De WPBL-voorzitter werkt zelf bijna acht jaar voor de HR-afdeling van Swissport en heeft enkele jaren geleden al meerdere stakingen meegemaakt. De gesprekken over een mogelijke cao stonden destijds altijd onder druk als een klant van het ene naar het andere afhandelingsbedrijf ging.

"We hebben toen een werkgeversvereniging opgericht waarin elk bedrijf is vertegenwoordigd, maar met onafhankelijke bestuurders. De scherpe randjes zijn er sindsdien van af."

De nieuwe cao moet er ook voor zorgen dat de afhandelingsbedrijven hun personeel beter kunnen behouden. "Wij zoeken bij Swissport momenteel naar 150 werknemers voor de zomerperiode. Werknemers met een tijdelijk contract hebben allemaal een vast contract gekregen en nieuwe mensen krijgen direct een vast contract. Op die manier willen we mensen langer aan ons binden. Verder hebben we in de cao veel meer ingezet op duurzame inzetbaarheid, zodat werknemers op een gezonde manier hun pensioenleeftijd halen."