Rusland eist woensdag van metaalbedrijven dat ze de prijzen voor binnenlandse klanten over een langere periode onder de marktprijzen houden. Dat gebeurt op het moment dat Rusland de sancties die vanwege de inval in Oekraïne tegen het land zijn ingesteld steeds meer begint te voelen.

Ingewijden meldden aan persbureau Bloomberg dat Moskou staal-, nikkel- en aluminiumproducenten heeft gevraagd de prijzen in eigen land laag te houden als onderdeel van maatregelen om de economie te ondersteunen. Daarbij zouden ze genoegen moeten nemen met lagere winstmarges.

Volgens het Russische staatspersbureau TASS heeft de Russische minister van Industrie Denis Manturov woensdag gesproken met metaalbedrijven over de prijzen en steun voor de sector. De maatregelen zouden de staalindustrie hard treffen. Zo zouden de staalprijzen in Rusland met 15 procent zijn gedaald, terwijl buiten Rusland staal steeds duurder wordt, zoals in de Europese Unie.

De voorstellen om de prijzen te beteugelen maken duidelijk dat er in Rusland een toenemend gevoel van urgentie is over de economische situatie. Zo wordt alom rekening gehouden met een flinke krimp en een verder oplopende inflatie. Autoriteiten hebben ook al verscheidene uitvoerbeperkingen en kapitaalcontroles opgelegd om de economie te ondersteunen.

Voor veel Russische metaalbedrijven is het lastig om goederen te exporteren. Dat komt ook doordat tegen veel miljardair-eigenaars van de bedrijven sancties zijn opgelegd.