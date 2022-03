Van alle werkende jongeren tussen de 15 en 25 jaar was vorig jaar 16 procent (zo'n een op de zes) parttime aan het werk en beschikbaar voor meer uren, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle leeftijden wil 6 procent van de Nederlanders meer werken.

Kassamedewerkers, sportinstructeurs en barpersoneel zijn het vaakst beschikbaar voor extra uren. Sowieso is 14 procent van het horecapersoneel bereid om meer te werken. Volgens het CBS komt dat doordat er relatief veel jongeren in de horeca werken.

Op de tweede plaats komt de cultuur- en recreatiesector. Daar is 11 procent van het personeel deeltijds aan de slag en beschikbaar voor een grotere baan.

In totaal willen 561.000 Nederlanders meer werken. Dat is 6 procent van de werkzame beroepsbevolking. Sinds 2014 gaat het aantal deeltijdswerkers in die situatie omlaag. Vorig jaar waren er 31,5 procent minder Nederlanders die meer uren wilden werken dan in 2014.

Deeltijders die meer willen werken, maken deel uit van het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel. Daar vallen ook nog werklozen en semiwerklozen onder. Die laatste groep bestaat uit mensen die wel beschikbaar zijn voor werk, maar er recent niet naar gezocht hebben of wel naar werk gezocht hebben, maar niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

Ook het onbenut arbeidspotentieel daalt al sinds 2014 bijna onafgebroken. Alleen in coronajaar 2020 ging het aantal licht omhoog. Er zaten vorig jaar 1,3 miljoen Nederlanders in die groep, 38 procent minder dan in 2014.