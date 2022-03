Werkgevers voorzien dat de gesprekken over nieuwe cao's de komende tijd steeds stroever zullen verlopen. De vakbonden focussen volgens werkgeversorganisatie AWVN te veel op hogere lonen. In de cao's waar vorige maand afspraken voor zijn gemaakt, gingen die met gemiddeld met 2,6 procent omhoog.

De vakbonden proberen door in te zetten op hogere lonen, de koopkracht voor werknemers ondanks de sterk oplopende prijzen op peil te houden.

"De focus van de vakbonden op loonsverhogingen verhouden zich slecht met de voor veel bedrijven en bedrijfstakken snel oplopende energiekosten en de toenemende onzekere vooruitzichten", stelt AWVN. De adviseur van Nederlandse werkgevers zou liever zien dat het aan de onderhandelingstafels gaat over zaken die bijdragen aan een beter functionerende arbeidsmarkt.

"In het bijzonder gaat het dan om afspraken die een leercultuur bevorderen, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen onder werktijd gemakkelijker te maken."

De werkgeversorganisatie wijst erop dat bedrijven te maken hebben met al langer lopende problemen en nieuwe, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. "Met twijfels over levering van brandstoffen en oplopende prijzen van graan, voeding, microchips en andere grondstoffen."

Desondanks kruipt de in februari gemiddeld afgesproken salarisverhoging van 2,6 procent richting het hoogste niveau van de afgelopen jaren. Dat was gemiddeld 3,1 procent erbij in december 2019, nog voor het uitbreken van de coronacrisis.