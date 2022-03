Nederlandse voedselverwerkende bedrijven zijn naarstig op zoek naar alternatieven voor zonnebloemolie, geeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) aan. Er is nog genoeg zonnebloemolie voor zo'n vier tot zes weken en daarna is het op. Dat komt door de oorlog in Oekraïne, dat een grote producent van plantaardige olie is.

"We gaan dat op twee manieren merken", stelt een woordvoerder van de brancheorganisatie. "Ten eerste zal het zonnebloemolieschap in de supermarkt leeg raken."

Daarnaast zal zonnebloemolie ook uit allerlei producten verdwijnen. "Producenten zijn nu al op zoek naar alternatieven. Zonnebloemolie wordt gebruikt om bijvoorbeeld chips en friet in te frituren, maar zit ook in margarine, koekjes en in babyvoeding. Het is heel veelzijdig."

Alternatieven zouden bijvoorbeeld raapzaad-, lijnzaad- of palmolie kunnen zijn, legt de zegsman uit. Wat werkt, hangt af van het product en de manier waarop de olie wordt gebruikt. Als er een vervangend product voor zonnebloemolie wordt gebruikt, moeten de etiketten en verpakkingen worden aangepast.

De overstap naar andere ingrediënten en het aanpassen van de verpakking kost bedrijven geld en levert onvermijdelijk hogere prijzen op. "De vraag naar die alternatieven neemt toe en die worden dus ook duurder. De mate waarin bedrijven zelf alle prijsverhogingen kunnen opvangen is beperkt", aldus de woordvoerder. Overigens worden ook verschillende verpakkingsmaterialen als blik en karton duurder door de oorlog in Oekraïne.