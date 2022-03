Steeds vaker weten aanbieders van dubieuze financiële producten en beleggingen in crypto hun weg naar potentiële slachtoffers te vinden via datingapps. Dat zegt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook signaleren ze dat er minder melding wordt gedaan van misleiding met ingewikkelde financiële producten (CFD's) en juist meer met crypto's.

"We krijgen dagelijks tientallen meldingen van mogelijke misleiding, en daar zitten nu elke dag meldingen bij over deze praktijken via datingapps bij", zegt een woordvoerder van de AFM.

De toezichthouder wil de aantallen in de toekomst gaan registreren. "Het is een relatief nieuw fenomeen." De aanbieders van forex (valutahandel) en cryptobeleggingen gaan via de apps ook steeds geraffineerder te werk.

"Eerst gebeurde dat vooral via advertenties, maar nu doen ze zich echt voor als potentiële partners en houden ze vaak langdurig contact."

Het 'goede nieuws' is dat de AFM veel minder meldingen kreeg over misleiding met CFD's. "Onze campagnes daartegen hebben hun vruchten afgeworpen." Maar het aantal melding van misleiding met investeren in crypto's is vorig jaar vergeleken met het jaar ervoor bijna verdubbeld.