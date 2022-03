Het Verenigd Koninkrijk en de VS overleggen vanaf volgende week over een nieuw handelsakkoord tussen beide landen. Vooral voor de Britten is dat van belang, omdat een nieuw akkoord met de Amerikanen een belangrijke punt was van voorstanders van de Brexit.

Het eerste overleg vindt plaats op maandag 21 en dinsdag 22 maart in de Amerikaanse stad Baltimore. Later dit voorjaar volgt een tweede ronde gesprekken in het Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk vertrok twee jaar geleden uit de Europese Unie. Dit betekent dat het met veel landen nieuwe handelsakkoorden moet sluiten. Een overeenkomst met de VS is een van de belangrijkste, aangezien de de onderlinge handel bijna 240 miljard euro per jaar is. Ook willen de machthebbers in Londen laten zien dat ze in staat zijn een goed akkoord te sluiten zonder de EU.

De Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal schreef onlangs dat in het akkoord afspraken moeten komen over onder meer het oplossen van logistieke problemen, verduurzaming, digitalisering en het verbeteren van arbeidsomstandigheden.