Net nu het thuiswerkadvies definitief het veld heeft geruimd, zijn de brandstoffenprijzen torenhoog. Gemiddeld gerekend is een automobilist op dit moment 300 euro op jaarbasis meer kwijt aan noodzakelijke ritten dan voor het uitbreken van de coronacrisis, becijferde UnitedConsumers op verzoek van NU.nl. Werkgevers gaan dat verschil niet compenseren, laat werkgeversorganisatie AWVN desgevraagd weten.

Volgens directeur Paul van Selms van UnitedConsumers, dat de brandstofprijzen en de markt al decennia volgt, rijden we gemiddeld 15.000 kilometer per jaar, waarvan zo'n tweederde voor woon-werkverkeer. "Als je dat omrekent naar liters, het gemiddelde verbruik en de huidige prijs, ben je 300 euro extra per jaar meer kwijt dan voor de coronacrisis."

Per liter brandstof betalen we nu 0,50 euro meer dan voor de coronacrisis. "Dat zou een groter probleem zijn als we niet massaal zouden zijn gaan thuiswerken", zegt Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN. "De helft van de beroepsbevolking kan thuiswerken en we verwachten dat ze dit twee dagen in de week blijven doen."

Dinsdag maakte het kabinet bekend dat de laatste coronamaatregelen worden afgeschaft, waaronder het advies om thuis te werken.

Reiskostenvergoeding pas in 2024 omhoog

Compensatie voor de gestegen brandstofprijzen door de werkgevers ligt volgens de AWVN niet voor de hand. "Niet alleen werknemers hebben last van de hogere prijzen, voor bedrijven geldt dat nog meer." Vooralsnog is 0,19 euro per liter kilometervergoeding, de belastingvrije vergoeding, de norm en dat blijft tot 2024 zo.

"Zo is dat afgesproken in het regeerakkoord", zegt Van der Velde. "Vanaf 1 januari 2024 gaat het naar verwachting omhoog naar 0,23 euro." Wie dus wel in de auto stapt naar het werk, legt daar voorlopig zwaar op toe. Een substantiële daling van de brandstofprijzen zit er volgens Van Selms van UnitedConsumers voorlopig ook niet in.

"Zelfs als de oorlog voorbij is, zal Rusland nog wel in het verdomhoekje blijven. Dus ik voorzie niet snel een daling. Oude tijden en prijzen zullen niet terugkeren." De werkgeversclub wijst erop dat reiskosten heel variabel zijn per persoon en ook in de vergoedingen die ervoor gegeven worden, zitten verschillen.

Bedrijven stimuleren OV of de fiets

Zo kunnen bedrijven ook afspraken maken om bepaalde manieren van vervoer te stimuleren. "Bijvoorbeeld door de reiskosten voor het openbaar vervoer helemaal te vergoeden", zegt Van der Velde. "Of te stimuleren dat mensen de fiets pakken als dat een mogelijkheid is."

Hij wijst er tenslotte op dat een verhoging van de reiskostenvergoeding tot boven de 0,19 euro per kilometer ook leidt tot allerlei administratieve rompslomp én belastingafdracht. "Waardoor van 2 cent meer uiteindelijk ook maar 1 cent naar de werknemer gaat."