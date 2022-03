De koers van het aandeel Ajax daalde woensdagochtend stevig, vanwege het verlies van de Amsterdamse voetbalclub dinsdagavond in de Champions League. Het aandeel daalde met 4,6 procent naar een waarde van zo'n 13 euro.

De uitschakeling in het belangrijkste voetbaltoernooi van Europa was een tegenvaller voor beleggers, omdat de club het in eerdere wedstrijden juist zeer goed deed. De Champions League staat erom bekend dat clubs er zeer veel geld kunnen verdienen en hoe verder een ploeg komt in het toernooi, hoe hoger de inkomsten.

Meteen bij de opening van de beurshandel ging het aandeel onderuit. Daarna steeg de koers weer wat en inmiddels schommelt het rond de 13,40 euro.

Ook vorige maand kreeg het Ajax-aandeel een knauw, toen technisch directeur Marc Overmars moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag.