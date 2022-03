Als de oorlog in Oekraïne behalve tot een hogere prijs voor energie ook tot een daling van de wereldhandel en investeringen leidt, dan kan de Nederlandse economie dit jaar in een kortdurende recessie belanden. Dat scenario schetst het Centraal Planbureau (CPB) in aanvulling op de vorige week gepubliceerde ramingen over de invloed van de inflatie op de economie en koopkracht.

Volgens het CPB is er nu, net als aan het begin van de coronacrisis, sprake van een hoge mate van onzekerheid over wat de oorlog voor de economie betekent. "Een aanhoudende dreiging zorgt voor onzekerheid en dat heeft effect op de vraag naar goederen en diensten", zegt sectorhoofd Diederik Dicou van het CPB.

"Net als in het begin van de coronapandemie is er momenteel sprake van fundamentele onzekerheid die van buiten de economie afkomstig is."

Het extra scenario waar het CPB nu mee komt, moet niet gezien worden als een vervanging van de basisraming. "En ook niet als een 'worst case', want andere scenario's zijn ook denkbaar." Er zal sprake zijn van veel slechtere economische vooruitzichten als de toevoer van olie en gas uit Rusland drastisch wordt beperkt. "In zo'n scenario zal de economie waarschijnlijk nog harder worden geraakt."

Het CPB is er bij het vandaag gepubliceerde beeld van uitgegaan dat de oorlog tot langdurig hoge energie- en grondstofprijzen leidt. "Dit raakt de vraag en dus de wereldhandel en daar heeft Nederland als handelsland last van", aldus Dicou. "Vervolgens zullen consumenten en bedrijven in Nederland ook voorzichtiger worden en minder geld uitgeven."

Dat bij elkaar opgeteld leidt dan tot een aantal kwartalen van krimp van de economie. Op jaarbasis zou nog wel sprake zijn van een plus van 1,9 procent, maar voor 2023 wordt dan geen groei voorzien. "Dat we dit jaar nog groei hebben, komt doordat we het jaar voorspoedig zijn begonnen."