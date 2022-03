Luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia en reisorganisaties TUI en Corendon stoppen vanaf 23 maart met het handhaven van de mondkapjesplicht aan boord van vliegtuigen. De bedrijven zijn bang dat het draagvlak, als nergens anders meer mondkapjes verplicht zijn, verder afneemt en er meer situaties met agressieve passagiers ontstaan. Wel zullen zij het dragen van mondkapjes nog dringend aanbevelen.

KLM, Transavia, TUI en Corendon geven aan hun personeel niet aan agressie te willen blootstellen als dat niet nodig is. De Nederlandse mondkapjesplicht staat bovendien haaks op wat elders in Europa gebruikelijk is.

"En je hoeft verder op het vliegveld geen mondkapje op, alleen in het vliegtuig waar je nota bene een vaste plaats hebt", legt een woordvoerder van Corendon uit. "We zien de toegevoegde waarde niet meer."

Ook bij TUI klinkt een vergelijkbaar verhaal. Dat bedrijf laat in een verklaring weten "enorm teleurgesteld en zelfs boos" te zijn dat mondkapjes in vliegtuigen verplicht blijven. "Een veilige reis voor onze passagiers en ons personeel is onze grootste prioriteit. Wij willen aan boord niet meer toezien op de naleving van de mondkapjesplicht."

Alle vier de bedrijven verwijzen verder naar de richtlijnen van internationale luchtvaartorganisaties als EASA en ICAO. Die stellen dat een mondkapje wordt aangeraden, maar niet verplicht is. KLM geeft ook aan in gesprek te zijn met de overheid om de regels aan te passen.