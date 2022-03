Intel gaat 17 miljard euro investeren in twee chipfabrieken in de Duitse stad Maagdenburg. Het Amerikaanse bedrijf kondigde eerder al aan dat het 80 miljard euro zou investeren in chipcapaciteit in Europa. Dinsdag is dus duidelijk geworden dat de belangrijkste investering in Duitsland wordt gedaan.

Chips worden in veel goederen gebruikt, bijvoorbeeld in auto's en in veel consumentenelektronica, zoals mobiele telefoons. De Europese Unie is op dit moment nog voor een groot deel afhankelijk van chips die in andere delen van de wereld worden gemaakt, bijvoorbeeld in Azië. De EU wil dat dat in de toekomst verandert.

Om dit mogelijk te maken, heeft Brussel besloten bedrijven financieel te steunen als ze in de EU willen investeren in de productie van chips. Hoeveel Europees geld Intel heeft ontvangen voor de bouw van de twee fabrieken in Maagdenburg is echter niet bekendgemaakt.

De fabrieken in Duitsland, die pas over vijf jaar klaar zijn, zorgen volgens Intel voor drieduizend nieuwe vaste banen. Daarnaast steekt de Amerikaanse onderneming 12 miljard euro in een Ierse fabriek. Ook doet het bedrijf investeringen in Frankrijk, Spanje, Polen en Italië.