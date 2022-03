Om genoeg gas te hebben voor aankomende winter wil het kabinet de Nederlandse voorraden flink aanvullen. Maar de rekening daarvan loopt waarschijnlijk in de miljarden euro's, zeggen zowel minister Rob Jetten (Energie en Klimaat) als diverse gasexperts.

Maandag maakte Jetten bekend welke maatregelen het kabinet wil nemen om te zorgen voor genoeg gas om de volgende winter door te komen. Ook wil hij de komende jaren de afhankelijkheid van Russisch gas afbouwen. Nu komt nog zo'n 15 procent van het aardgas dat in Nederland wordt gebruikt uit Rusland, maar dat percentage moet drastisch omlaag.

Om dat voor elkaar te krijgen, denkt de minister onder meer aan het importeren van meer vloeibaar aardgas (lng), de productie van duurzame energie opschroeven en bedrijven en huishoudens stimuleren minder energie te gebruiken.

Ook moeten de gasvoorraden in Nederland de komende tijd flink worden vergroot. En dit laatste zou weleens in de papieren kunnen gaan lopen. De verwachting is dat de bedrijven die gasopslagtanks in handen hebben deze voorraad niet zomaar op eigen kosten aanvullen. Dat brengt namelijk flinke risico's met zich mee, denken marktkenners.

Garanties kunnen miljarden kosten

"Het kost best wat tijd om al die voorraden te vullen, dus je moet de komende weken al beginnen met inkopen van gas. De prijs daarvan is momenteel erg hoog, terwijl er geen garantie is dat je het straks in de winter kunt verkopen voor dezelfde of een hogere prijs", stelt Machiel Mulder, expert energie-economie bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Er is immers een kans dat de gasprijs tegen die tijd lager is. "En dat zou tot verliezen leiden bij de opslagbedrijven. Die zullen een garantie willen van de overheid dat ze gecompenseerd worden voor die verliezen." Bij die garanties zou het volgens hem weleens om miljarden kunnen gaan. Een andere optie is dat het kabinet een bedrijf aanwijst dat de gasvoorraden gaat vullen. Hoe dan ook, in beide gevallen zal het kabinet de portemonnee moeten trekken.

In het tv-programma Op1 zei Jetten al dat het bijvullen van de gasvoorraden vermoedelijk 6 tot 7 miljard euro kan kosten. Toch vindt hij het noodzakelijk, omdat er daardoor meer zekerheid is dat er genoeg gas is voor komende winter en de afhankelijkheid van Rusland wordt afgebouwd.

Alle opties zijn duur

Ook Jilles van den Beukel, gasspecialist bij The Hague Center for Strategic Studies, denkt dat het vullen van de voorraden veel geld gaat kosten. "Het is de vraag hoeveel je ervoor over hebt om minder afhankelijk te worden van Rusland. Want andere opties zijn ook duur. Als je bijvoorbeeld meer lng naar Nederland wil halen, kost dat ook geld."

Toch begrijp hij de keuze van Jetten wel. "Alle opties die er zijn, moet je benutten. Meer groen gas produceren, huizen beter isoleren, meer vloeibaar aardgas inkopen. De afhankelijkheid van Rusland, vooral in Europa, is zó groot, dat alle kleine beetjes helpen."