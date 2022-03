Huishoudens die recht hebben op een extra compensatie voor de hoge energieprijzen kunnen die vanaf nu zelf aanvragen bij hun gemeente, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag. Het gaat om een toeslag van 800 euro.

Deze is bedoeld voor lagere inkomens, bijvoorbeeld senioren met een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen, zelfstandigen met een minimuminkomen en werkenden die weinig verdienen. Wie in de bijstand zit, heeft er ook recht op, maar krijgt de extra compensatie automatisch. Ongeveer 800.000 huishoudens komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.

De laatste tijd zijn de prijzen voor veel producten en diensten flink opgelopen. Onder meer de prijzen voor gas, stroom en brandstof schoten de laatste maanden de hoogte in.

Eerder al kwam het kabinet met een algemene compensatiemaatregel voor iedereen. Daarnaast besloot het iets extra's doen voor de lagere inkomens. Aanvankelijk ging het om een bedrag van 200 euro per huishouden, maar dat bedrag is tussentijds verhoogd naar 800 euro.

Daar kwam vorige week een derde maatregel bij, toen werd besloten om de accijnzen op benzine en diesel te verlagen. Ook de btw op energie voor thuisgebruik gaat omlaag. Deze laatste twee maatregelen gaan echter pas volgende maand in.