GrandVision, het moederbedrijf van optiekketen Pearle, is niet van plan om de recente prijsstijgingen door te berekenen aan de consument. "Maar als de olie- en gasprijs blijven stijgen, ontkom je niet aan een beperkte verhoging", zegt directeur Jan-Derek Groenendaal van GrandVision Benelux.

Het bedrijf heeft verder niet veel last van leveringsproblemen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De aanlevering van brillen, monturen en glazen ligt op schema.

"Wereldwijd worden aanvoerlijnen verstoord. Wij krijgen bijvoorbeeld brillenkokers uit China, maar het is altijd spannend wanneer die geleverd worden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het een kwestie van omvliegen. Maar we gaan er alles aan doen om te voorkomen dat de consument meer gaat betalen", zegt Groenendaal in gesprek met NU.nl.

De directeur van GrandVision Benelux laat weten dat het grootste gedeelte van de productie in Europa zit. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door brillengigant EssilorLuxottica, bekend van onder meer het merk Ray-Ban.

GrandVision Benelux heeft het merk Eye Wish en een deel van de winkels moeten verkopen in verband met de overname door EssilorLuxottica. De ongeveer honderd Eye Wish-winkels die bij de GrandVision-organisatie blijven, gaan verder onder de nieuwe merknaam Pearle Studio.

Uitbreiding wordt komende jaren doorgezet

Deze uitbreiding is noodzakelijk, meent Groenendaal. "We willen Pearle nog breder in de markt zetten. De consument heeft daar behoefte aan, vooral aan de luxere versie. De bril heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van iets medisch naar mode. Mensen zoeken naar een montuur dat bij ze past: voor achter de laptop, in het weekend of tijdens het lezen en rijden."

Volgens Groenendaal is het de bedoeling dat de uitbreiding de komende jaren wordt doorgezet. "En dat kan ook door individuele winkels van opticiens over te nemen."

De ombouw van de Eye Wish-filialen heeft geen gevolgen voor het personeel. "Er vallen sowieso geen ontslagen, we hebben dit goed voorbereid met onder meer de ondernemingsraad. We moeten Eye Wish van de pui halen, maar er komt iets moois voor terug. Sterker nog, we investeren met zo'n 2 tot 3 miljoen euro fors in ons personeel als het gaat om salaris, opleiding en pensioen."