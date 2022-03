In vergelijking met een jaar geleden betaalden we in januari 5,3 procent meer in de supermarkt. NU.nl vroeg de prijsstijgingen op van zes producten, waarvan thee met 7,6 procent het sterkst steeg in prijs. Bananen en bloemen werden goedkoper, blijkt uit gegevens van dataverzamelaar GfK.

NU.nl vroeg bij GfK op wat Nederlanders in de winkel meer of minder betaalden aan brood, bier, koffie, thee, bananen en bloemen. Thee is de sterkste stijger met 7,6 procent, bloemen daalden met 1,6 procent het sterkst in prijs en bananen werden 0,3 procent goedkoper. De prijs van brood steeg met 2,9 procent, koffie werd 4,3 procent duurder en voor bier betalen we 4,7 procent meer.

Dat thee duurder wordt, heeft meer te maken met de klimaatverandering dan met de coronacrisis. Het wordt steeds warmer, waardoor de velden waar theeplanten op verbouwd worden uitdrogen, wat weer leidt tot een slechtere oogst. Daardoor vermindert het aantal bruikbare theeplanten en dat drijft de prijs op. Koffie heeft een soortgelijk probleem.

Brood en bier hebben dan weer last van de graanprijs. De prijzen van alle soorten granen, waaronder dus ook gerst, het hoofdbestanddeel van bier, stegen het afgelopen jaar fors. Dit komt door de warme zomer die een aantal oogsten verpestte. Daar komt bij dat transport veel duurder is geworden door containertekorten als gevolg van de coronacrisis. Daardoor verhogen brouwers hun prijzen en dat merkt de consument uiteindelijk ook in de kroeg of de supermarkt.

Benzine, aardgas en elektriciteit ook veel duurder

Aanvullend keek NU.nl naar de stijging van de energieprijzen op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat benzine in een jaar tijd 23 procent duurder werd, aardgas 350 procent steeg in prijs en elektriciteit zo'n 355 procent meer kost dan een jaar eerder.

Dat benzine het afgelopen jaar zoveel duurder is geworden, komt door de stijgende olieprijs. Die kende in het begin van de coronacrisis een forse terugval, maar toen er weer meer bedrijven opstartten, ging de vraag zo sterk omhoog dat het aanbod niet kon volgen. De gasprijzen zijn al een tijd aan een stijging bezig door een conflict met Rusland over de levering van gas.

Onlangs zijn die prijzen nog verder gestegen door de oorlog in Oekraïne en alle vergeldingsmaatregelen richting Rusland die daarmee te maken hebben, maar die zijn nog niet terug te zien in deze cijfers.