De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over de invoering van een CO2-heffing op bepaalde goederen en stoffen uit landen die bij de productie minder milieu- en klimaateisen stellen dan de Europese Unie. Het gaat vooralsnog alleen nog om cement, kunstmest, staal, ijzer, aluminium en stroom.

De heffing 'aan de grens' - in Brussels jargon aangeduid met CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - is een belangrijk onderdeel van het klimaatpakket waarmee de commissie de CO2-uitstoot in de EU voor 2030 met 55 procent wil verminderen ten opzichte van 1990.

Volgens de Franse minister en tijdelijke EU-voorzitter Bruno Le Maire is het besluit een "grote stap vooruit" met het oog op het terugdringen van de koolstofuitstoot in de EU. "Op deze manier kunnen we voorkomen dat onze inspanningen verwateren door import van buiten."

Een grote meerderheid, ook Nederland, stemde voor het wetsvoorstel van de Europese Commissie.