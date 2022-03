De Belgische federale regering verlaagt de btw op aardgas van 21 naar 6 procent (tot eind september) en de al bestaande btw-verlaging op elektriciteit wordt met drie maanden verlengd tot eind september. Aan de pomp worden de accijnzen op diesel en benzine verlaagd met 0,175 euro per liter, oftewel 10 euro op een tank van 60 liter. Mogelijk gebeurt dat aankomend weekend al.

Huishoudens die nog met mazout (een soort stookolie) hun huis verwarmen, krijgen eenmalig een voucher van 200 euro. Ook een regeling die vorige maand werd uitgebreid om mensen of gezinnen in een kwetsbare of moeilijke situatie te helpen met een zogeheten sociaal, lager tarief voor elektriciteit en aardgas, wordt voor ongeveer een miljoen gezinnen verlengd.

Volgens minister Tinne Van der Straeten (Energie) zal een gemiddeld gezin jaarlijks 300 euro besparen door de maatregelen. Die kosten de regering 1,3 miljard euro, maar 1,08 miljard euro daarvan wordt betaald uit de inkomsten die zijn opgelopen door de hogere energieprijzen. In februari nam de Belgische regering al een pakket maatregelen aan dat 1,1 miljard euro kost.

Halverwege juni worden de diesel- en benzineprijzen opnieuw onder de loep genomen. Eind september worden alle maatregelen geëvalueerd.