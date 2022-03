Een jaar nadat een gigantisch containerschip bijna een week lang had vastgezeten in het Suezkanaal en de wereldhandel maandenlang had verstoord, is een ander schip van dezelfde rederij aan de grond gelopen. Dit keer gebeurde dat in de buurt van de Amerikaanse hoofdstad Washington.

De Ever Forward, van de Taiwanese containerrederij Evergreen, liep zondagavond vast na het verlaten van de haven van Baltimore in de staat Maryland. Het 334 meter lange schip was op weg naar Norfolk toen het vast kwam te zitten in de Chesapeake Bay.

"Het aan de grond lopen van het schip weerhoudt andere schepen er niet van om door te varen naar de haven van Baltimore", aldus de directeur van de Maryland Port Administration. "Er zijn sinds gisteravond pogingen gedaan om het schip te los te krijgen en die zullen vandaag worden voortgezet. De kustwacht houdt de situatie in de gaten."

Duikers inspecteren het schip op eventuele schade en de rederij werkt mee aan inspanningen om het schip zo snel mogelijk weer vlot te trekken. Een onderzoek naar de oorzaak van het vastlopen is opgestart, verklaarde het bedrijf.

Schip van rederij blokkeerde vorig jaar Suezkanaal

Vorig jaar kwam de 400 meter lange Ever Given, een door Evergreen gecharterd schip dat destijds op weg was naar Rotterdam, zes dagen vast te zitten in het Suezkanaal. Het schip blokkeerde het kanaal in beide richtingen.

Door de blokkade van de belangrijke scheepvaartroute ontstonden er lange files van honderden schepen die niet van de Middellandse Zee naar de Rode Zee en vice versa konden varen. Het vastgelopen schip werd door Boskalis en dochterbedrijf SMIT Salvage vlot getrokken.

Het komt vaker voor dat een schepen vastlopen. Een cruiseschip van Norwegian Cruise Line Holdings is maandagmiddag aan de grond gelopen terwijl het probeerde een haven in de Dominicaanse Republiek te verlaten.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf raakte de Norwegian Escape het kanaalbed toen het uit Puerto Plata vertrok. Gasten en bemanning zijn veilig en het schip is niet beschadigd. Het bedrijf werkt aan een manier om het schip los te krijgen en klaar te maken voor een veilig vertrek.