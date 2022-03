Shell kan een nieuwe klimaatrechtszaak tegemoetzien, ditmaal in het Verenigd Koninkrijk. De Britse milieuorganisatie ClientEarth stelt de bestuursleden van het olie- en gasbedrijf persoonlijk verantwoordelijk voor "mismanagement". Ze zouden zich tot nog toe onvoldoende inspannen om het klimaatbeleid van de multinational in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

In het akkoord van eind 2015 staat dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 2 graden en bij voorkeur 1,5 graden. Shell doet daar volgens ClientEarth nog lang niet genoeg voor.

De organisatie heeft het bedrijf een brief gestuurd met haar eisen. Dat is de eerste formele stap in een juridische procedure. Als de eisen niet worden ingewilligd, volgt een gang naar de rechter.

ClientEarths advocaat Paul Benson noemt het klimaatbeleid van Shell in een verklaring "fundamenteel gebrekkig". Hij stelt dat beleggers en "de markt als geheel" misleid dreigen te worden.

Volgens Benson loopt Shell het risico een groot deel van zijn bezittingen in fossiele brandstoffen uiteindelijk te zullen moeten afschrijven. En dat zou slecht zijn voor de aandeelhouders van het bedrijf, stelt hij. ClientEarth is zelf aandeelhouder van Shell en spant de zaak ook in die hoedanigheid aan.

'Shell is Kodak van energiewereld'

ClientEarth stelt dat Shell het Kodak van de energiewereld aan het worden is. Fotografiebedrijf Kodak was ooit marktleider, maar ging ten onder omdat het bedrijf zich niet op tijd aanpaste aan nieuwe digitale technieken.

Het is de tweede grote klimaatzaak tegen Shell na de zaak die het Nederlandse Milieudefensie in mei vorig jaar heeft gewonnen. Shell is in die rechtszaak in hoger beroep gegaan.

Uniek aan deze nieuwe zaak is dat de bestuursleden persoonlijk worden aangeklaagd en niet het bedrijf.