In de laatste vijf jaar is het aantal marktkramers in Nederland met 10 procent afgenomen tot 17.589, blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Het aantal handelaars daalde in elke provincie, behalve in Friesland. CVAH, de brancheorganisatie van de markten, wijt de forse afname aan het coronavirus en uitstootregels.

Volgens Martie Bleeker van de CVAH is er een verschuiving waarneembaar op de markt. Er wordt meer kledij en aanverwanten verkocht dan eten. "We zien dat oudere ondernemers in de zogenaamde non-food hun bedrijf beëindigen en dat de nieuwe generatie de voedingsbedrijven overneemt", zegt ze.

Ook corona heeft de afname versnelt, denkt Bleeker. "Veel mensen die naast hun reguliere baan als marktkramer werkten, zijn met hun bedrijf gestopt omdat ze door corona lang niet meer op de markt mochten staan. En ook het aantal standwerkers is afgenomen doordat die tijdens de coronacrisis, zonder evenementen of markten, geen werk meer hadden."

De brancheorganisatie verwacht dat het aantal markthandelaars nu langzaam zal stabiliseren, maar denkt dat in de komende jaren nog wat mensen zullen stoppen vanwege de invoering van de zogenaamde zero-emmisiezones. Vanaf 2025 mogen vrachtwagens en bestelwagens die uitlaatgas uitstoten al zeker veertien Nederlandse gemeenten niet meer in. "Daardoor moeten veel marktondernemers investeren in nieuwe voertuigen en voor met name oudere ondernemers zou dit een reden kunnen zijn om te stoppen."

In Noord- en Zuid-Holland samen zijn zo'n 7.200 markthandelaren gevestigd. Dat is 41 procent van het totaal. Daarmee komen die twee provincies fors uit boven de nummer drie, Noord-Brabant, dat 2.234 marktkramers telt. Zeeland heeft met 314 marktkramers de minste bedrijven. In Friesland groeide het aantal marktkramers in de afgelopen vijf jaar van 703 naar 755.