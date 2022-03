De economie van Oekraïne krimpt dit jaar waarschijnlijk met zo'n 10 procent. Als de oorlog langer aanhoudt, kan de economie van het land zelfs een opdoffer van 35 procent krijgen. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarover de Britse krant The Guardian maandag schrijft.

De Russische inval in Oekraïne zorgt voor grote schade aan de economie, onder meer doordat belangrijke infrastructuur is beschadigd en er minder handel mogelijk is. Ook zijn er mensen gesneuveld en zijn veel andere inwoners gevlucht. Dit zorgt er volgens het IMF voor dat de economie van het land dit jaar zeker zo'n 10 procent krimpt. Daarbij gaat de organisatie ervan uit dat de oorlog snel is afgelopen.

Mocht het conflict langer duren, zijn de gevolgen voor de Oekraïense economie nog veel erger. Het IMF denkt dan aan een krimp van mogelijk 25 tot zelfs 35 procent, waarbij het zich baseert op de economische gevolgen van andere oorlogen, zoals in Syrië en Irak. De verwachting is dan ook dat Oekraïne een diepe recessie en een dure wederopbouw te wachten staat.

Niet alleen Oekraïne wordt geraakt door de Russische invasie, denkt het IMF. Ook zal de oorlog verwoestende gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Daarbij gaat het onder andere om minder beschikbaarheid van voedsel, hoge energieprijzen, logistieke problemen en meer armoede.