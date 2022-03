Het kabinet wil zo snel mogelijk af van Russisch gas. Dit wil het doen door gasopslagtanks genoeg te vullen, gas uit andere landen te halen, burgers en bedrijven op te roepen energie te besparen en de komst van nieuwe windmolens en zonnepanelen te versnellen. Extra gas oppompen uit Groningen is een allerlaatste optie, maakt minister Rob Jetten van Klimaat en Energie maandag bekend.

Veel gas dat Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken komt uit Rusland. Maar door de Russische inval in Oekraïne en de onzekerheid over de gasleveringen, wil het kabinet dat het aandeel Russisch gas snel vermindert. Ook wil Jetten zorgen dat de gasvoorraden in Nederland groot genoeg zijn voor aankomende winter.

Dit wil de minister onder meer doen door te zorgen dat gasopslagtanks de komende tijd voldoende worden gevuld. Dit kan door bedrijven te stimuleren of te verplichten hun gasterminals te vullen, of een partij aan te wijzen die de opslagtanks vult in opdracht van het kabinet. Verder moet Nederland meer gas uit andere landen gaan importeren.

Ook moet er meer ruimte komen om vloeibaar aardgas te importeren en te bewaren. Daarbij denkt Jetten onder andere aan uitbreiding van een opslagterminal in Rotterdam. Ook kan er een drijvende lng-opslagterminal komen in de Groningse Eemshaven. Overigens zijn er twijfels of dit op korte termijn veel zin heeft. Er is nu al een wereldwijde schaarste aan lng.

Plannen om meer Gronings gas op te pompen, zijn er niet. De gaswinning in het noorden is de laatste jaren afgebouwd, maar er gingen stemmen op om de gaskraan juist verder open te draaien, om zo minder Russisch gas te hoeven gebruiken. Het kabinet heeft echter niet voor die optie gekozen. Wel deelt het mee dat extra gaswinning in beeld komt als de energielevering aan huishoudens ernstig in gevaar komt.

Het kabinet kijkt verder naar het gebruik van meer schone energie. Dit wil het doen door de komst van nieuwe zonnepanelen en windmolens op zee te versnellen en door meer groen gas te produceren. Daarnaast moeten huizen sneller worden geïsoleerd en komt er een scherpere besparingsplicht voor bedrijven. Ook komt er een campagne die bedrijven en huishoudens moet aanzetten tot het gebruik van minder energie.

Hoe snel Nederland van het Russisch gas af moet zijn, is niet helemaal duidelijk. Een jaartal waarop dat doel moet worden bereikt, noemt de bewindsman niet. "Het is moeilijk te voorspellen", aldus een woordvoerder.