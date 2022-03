De Russische supermarktketen VkusVill, ook bekend als VKUS, sluit de deuren in Nederland vanwege de oorlog in Oekraïne. "Deze wereldramp kent echt alleen maar verliezers… Aan alle kanten, op alle fronten en is nu zelfs onze winkel fataal geworden", schrijft de onderneming in een verklaring.

VkusVill had hier nog maar vier filialen, drie in Amsterdam en een speciale zuivelwinkel in Bussum, en richtte zich op de verkoop van gezonde, verse producten.

In ons land was het bedrijf georganiseerd als Nederlandse bv. Maar omdat daarachter een Russische investeerder zat, is het volgens de onderneming toch niet meer mogelijk om op lange termijn te blijven bestaan. Navraag bij een van de winkels leert dat deze inderdaad gesloten is en ook niet meer opengaat. Verder wilde niemand commentaar geven.

De keten kwam in 2020 naar Nederland en opende de eerste vestiging in juni van dat jaar in Amsterdam. Daar kwamen sindsdien drie winkels bij in ons land. In het thuisland heeft Vkus meer dan dertienhonderd winkels in tientallen steden.