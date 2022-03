Vattenfall, met 1,2 miljoen klanten een van Nederlands grootste energieleveranciers, verhoogt de prijzen van de variabele contracten per 1 april, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. Normaal gebeurt dat elk jaar pas in juni, maar door de sterk gestegen inkoopprijzen moet het bedrijf naar eigen zeggen vroeger ingrijpen.

Klanten van Vattenfall in Nederland zullen vanaf volgende maand dus meer betalen voor hun elektriciteit. In normale tijden verhogen energieleveranciers de tarieven van hun variabele contracten op 1 januari en 1 juni, maar in uitzonderlijke omstandigheden mogen ze dat eerder doen.

Volgens Vattenfall is er nu sprake van zo'n uitzonderlijk omstandigheid. "Door de oorlog in Oekraïne zijn de inkoopprijzen, die al hoog waren, zo fors opgelopen dat we meer moeten vragen aan onze klanten", legt een woordvoerder uit aan NU.nl. Klanten met een gemiddeld verbruik (2.250 kilowattuur per maand) betalen 3 euro meer, wie een gemiddeld gasverbruik van 1.200 kubieke per maand heeft, moet 8 euro bijleggen. Een gemiddeld gezin betaalt dus 11 euro extra.

Wanneer de prijzen weer omlaaggaan, hangt af van de evolutie van de inkoopprijzen, maar de woordvoerder benadrukt dat de prijsstijging vanaf juli volledig gedempt wordt door de kabinetsplannen om de btw op energie te verlagen. Dat betekent dus dat de prijzen even hard stijgen als het percentage dat de btw omlaaggaat.

"Los daarvan liggen onze prijzen nog steeds fors onder de gemiddelde marktprijzen en we hebben de afgelopen maanden bewezen dat we een stabiele speler zijn. We zijn dus niet bang om klanten te verliezen", aldus de woordvoerder.