De Europese gasprijs ging maandag omlaag na het bericht dat Rusland en Oekraïne verder onderhandelen over een staakt-het-vuren. 1 megawattuur gas kost nu 118 euro, wat nog altijd 26 procent duurder is dan in juni vorig jaar, net voor stijging werd ingezet.

Vorige week maandag steeg de gasprijs nog naar het recordniveau van 345 euro door zorgen over de oorlog in Oekraïne en verstoringen van de Russische gasleveringen aan Europa.

Europa is voor ongeveer 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland. In de afgelopen week ging de gasprijs iets meer omlaag en maandag daalde die dus met 10 procent tot 118 euro.

Dat komt doordat Rusland en Oekraïne hebben besloten om met elkaar te praten via een videoverbinding. Gashandelaars hopen dat die gesprekken tot een staakt-het-vuren leiden, zodat de gemoederen tot bedaren kunnen worden gebracht.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom blijft ondertussen gewoon gas naar Europa transporteren via pijpleidingen door Oekraïne, aldus het bedrijf maandag.

Je ziet die stijgingen of dalingen trouwens niet meteen terug op je energierekening. Om te beginnen gelden de groothandelsprijzen voor de contracten van volgende maand, maar het hangt ook af van hoeveel buffers energieleveranciers hebben opgebouwd en wat voor soort contract je hebt.

Bij variabele contracten wordt de prijs op 1 januari en 1 juli vastgesteld voor de komende periode. Wie een vast contract voor een aantal jaren heeft, betaalt gewoon die prijs door tot het contract is afgelopen. Wees je er wel van bewust dat je bij het afsluiten van een nieuw contract dan naar alle waarschijnlijkheid wel veel meer zal betalen.