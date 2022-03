De aankoop van wapens door Europese landen steeg tussen 2017 en 2021 met 19 procent vergeleken met de periode 2012-2016, blijkt maandag uit een rapport van het Zweedse vredesinstituut SIPRI. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland zijn de grootste Europese invoerders van wapens. SIPRI wijst naar de spanningen met Rusland als reden voor de forse stijging.

Wereldwijd ging de wapenhandel de afgelopen vijf jaar 4,6 procent omlaag, maar dat gold dus niet voor alle regio's. In Europa werden 19 procent meer wapens ingevoerd en Oceanië kocht 59 procent meer wapens aan. In het Midden-Oosten kwamen er 2,8 procent meer wapens bij. De Aziatische wapeninvoer ging 4,7 procent omlaag.

In Europa werden de meeste wapens aangekocht door het VK, Noorwegen en Nederland. Ook in andere Europese landen zullen de cijfers volgens SIPRI de komende jaren omhooggaan, want op dit moment worden een aantal grote bestellingen van voornamelijk Amerikaanse gevechtsvliegtuigen geplaatst.

De VS blijft de grootste wapenexporteur en de uitvoer van Amerikaanse wapens steeg tussen 2017 en 2021 met 14 procent. Het land neemt nu 39 procent van de wereldwijde wapenhandel voor zijn rekening en heeft daarmee een dubbel zo groot aandeel als Rusland, dat op de tweede plaats komt.

In Rusland groeide de wapenuitvoer de afgelopen vijf jaar met 26 procent. De derde plaats is voor Frankrijk, dat 59 procent meer wapens verkocht en goed is voor 11 procent van de wapenverkoop. Op de vierde en vijfde plaats komen respectievelijk China en Duitsland.

De spanningen met Rusland zijn volgens SIPRI een belangrijke reden voor de forse invoerstijging in Europa. "Dat geldt vooral voor landen die met hun binnenlandse wapenindustrie zelf niet aan alle NAVO-vereisten voldoen", zegt Pieter Wezeman, onderzoeker bij het vredesinstituut. "Wapenhandel speelt ook een belangrijke rol in trans-Atlantische veiligheidsrelaties."