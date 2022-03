De Italiaanse autoriteiten hebben opnieuw een megajacht van een Russische multimiljardair in beslag genomen. Het gaat om een schip van Andrey Melnichenko, met een waarde van meer dan een half miljard euro. De oligarch staat op de sanctielijst van de Europese Unie vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het 143 meter lange zeiljacht met drie kenmerkende masten werd in beslag genomen in de havenstad Triëst. Volgens de Italiaanse autoriteiten is Sailing Yacht A het grootste privéjacht ter wereld. Het schip werd ontworpen door de bekende Franse ontwerper Philippe Starck en gebouwd in Duitsland.

Melnichenko is eigenaar van het grote kunstmestconcern EuroChem en het steenkolenbedrijf Suek. De Italiaanse autoriteiten namen eerder al een groot jacht in beslag dat eigendom is van Alexei Mordashov, de rijkste man van Rusland. Ook hebben de Italianen villa's van rijke Russen in beslag genomen.

In Duitsland en Frankrijk zijn ook jachten van Russische miljardairs in beslag genomen.