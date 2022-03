Deutsche Bank wil zich nu toch terugtrekken van de Russische markt vanwege de oorlog in Oekraïne en de harde westerse sancties tegen Rusland. Daarmee wijzigt het financiële concern van koers. Eerder deze week zei de bank nog Rusland niet de rug toe te keren. Commerzbank, de tweede bank van Duitsland, volgt het voorbeeld.

De ommekeer bij Deutsche Bank volgt op berichten dat branchegenoten er wel voor kozen om Rusland te verlaten. De grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase kondigden donderdag een dergelijke stap aan. Op dat moment wilde Deutsche Bank er nog niet aan.

"We krijgen vaak de vraag waarom we ons niet volledig terugtrekken uit Rusland", zei topman Christian Sewing donderdag nog in een memo aan het personeel. "Het antwoord is dat dit indruist tegen onze waarden. We hebben klanten die Rusland niet van de ene op de andere dag kunnen verlaten."

In een nieuwe verklaring meldt Deutsche Bank dat het concern inmiddels bezig is zijn banden met Rusland af te bouwen. Daarbij worden niet-Russische klanten geholpen met het afstoten van hun Russische belangen. Het gaat om een financiële terugtrekking.

Een woordvoerder zei dat de stap van de bank niet geldt voor een speciale informatietechnologiehub in Rusland. Daarbij werkt evenwel de meerderheid van de zeventienhonderd medewerkers van het concern in Rusland.

Commerzbank liet weten geen nieuwe zaken meer te zullen doen in Rusland en de bestaande transacties af te gaan bouwen. De bank zei eerder dat de aanwezigheid in Rusland en Oekraïne niet heel groot is en dat die activiteiten in de afgelopen jaren al zijn verminderd.