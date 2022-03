De Europese Unie schorst bepaalde economische en handelsprivileges van Rusland en verbiedt de Europese export van luxegoederen naar het land. Ook komt er een verbod op het importeren van Russisch ijzer en staal vanwege de Russische inval in Oekraïne. De nieuwe sancties zijn afgestemd met de Verenigde Staten en andere bondgenoten.

"Morgen nemen we een vierde pakket maatregelen om Rusland verder te isoleren en de middelen te onttrekken die het land gebruikt om deze barbaarse oorlog te financieren", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie na afloop van een EU-top in Versailles. Ook pakt de EU het gebruik van cryptovaluta aan, omdat sommige Russen daarmee proberen sancties te omzeilen.

Eerder op de dag zei de Amerikaanse president Joe Biden dat de VS de status van Rusland als handelspartner gaat veranderen. Rusland krijgt voortaan dezelfde behandeling als bijvoorbeeld Noord-Korea of Iran. Ook doen de Amerikanen Russische wodka, diamanten en visproducten zoals kaviaar in de ban.

Ook de EU verandert de handelsstatus van Rusland. Daardoor kan de EU invoertarieven opleggen op veel Russische goederen. Als eerste stap wordt de import van ijzeren en stalen producten verboden. Ook wil de EU later Europese investeringen in de Russische energiesector blokkeren. Verder wil Von der Leyen dat het lidmaatschap van Rusland van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank wordt opgeschort.