Automobilisten zijn dit weekend weer ietsje goedkoper uit aan de pomp. De gemiddelde adviesprijs voor 1 liter benzine gaat zaterdag waarschijnlijk met zo'n 2 cent naar beneden en komt uit op ongeveer 2,46 euro. Dat meldt consumentencollectief UnitedConsumers. Ook vrijdag zijn de prijzen al iets omlaaggegaan. De prijs van diesel blijft min of meer gelijk.

Met de verlagingen lijkt de ongekende stijging van de brandstofprijzen, in ieder geval kortstondig, een halt toegeroepen. De afgelopen anderhalve week knalden de adviesprijzen aan de pomp de hoogte in, met soms wel tien cent per liter binnen een dag. Het zorgde ervoor dat de adviesprijs voor benzine rond de 2,50 euro uitkwam, waar dat twee weken geleden nog 2,20 euro was.

Een van de oorzaken van die extreme verhoging was de olieprijs, die opliep door de Russische invasie van Oekraïne. Rusland is een belangrijke olieproducent. De afgelopen dagen is de prijs voor olie echter wat gedaald. Waar je woensdag aan het begin van de dag nog ruim 130 dollar (119 euro) betaalde voor een vat Noordzee-olie, zakte die prijs later op dag naar ongeveer 110 dollar. Ook vrijdag schommelde Noordzee-olie rond die prijs.

Een andere oorzaak van de snelle verhoging van vorige en begin deze week was het stijgen van de dollar ten opzichte van de euro. Olie wordt vaak in dollars afgerekend, dus als de dollar in waarde stijgt, wordt olie voor Europese landen duurder.

Eerder op de dag kwam er ook al goed nieuws voor de automobilist. Het kabinet besloot dat de accijns op benzine en diesel omlaaggaat, met respectievelijk 17 en 11 cent per liter. Omdat er ook btw wordt geheven over accijns, is de werkelijke daling nog iets groter. De verlaging gaat op 1 april in en duurt tot het einde van dit jaar.