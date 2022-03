Het kabinet stelt alsnog 35 miljoen euro beschikbaar voor startende ondernemers die eerder niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat heeft het ministerie van Economische Zaken vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat om starters die in het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van dit jaar zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten vanwege de coronamaatregelen.

Volgens het kabinet is er een verschil tussen bedrijven die al vóór de coronacrisis begonnen en ondernemers die tijdens de pandemie zijn gestart. Die laatste groep is zich meer bewust geweest van het onvoorspelbare karakter en daarmee de economische risico's.

"Maar ook deze ondernemers zorgen ervoor dat Nederland niet stilstaat en dat we na een crisis weer sterk uit de startblokken komen. Dit heeft de doorslag gegeven in de afweging van het kabinet om deze groep startende ondernemers tegemoet te komen, die nog geen eerdere steun hebben gekregen", aldus het ministerie.