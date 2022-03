Mensen die in juli vorig jaar schade hebben geleden door de overstroming van beken en stromen in Limburg en Noord-Brabant krijgen hun schade vergoed door de overheid. Er is een coulanceregeling opgetuigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die regeling was nodig omdat veel mensen niet voor deze schade verzekerd waren.

De overheid keerde al schadevergoedingen uit via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Het probleem was echter dat schade die "redelijkerwijs verzekerd" had kunnen worden, zoals de schade door overstroming van beken, daar niet onder valt. Toch had de overheid al aangekondigd te kijken naar een regeling voor deze gedupeerden, omdat niet iedereen wist dat ze een verzekering hadden kunnen afsluiten.

"Vanwege de uitzonderlijke situatie, de vele schade en het grote leed dat de wateroverlast heeft veroorzaakt onder de gedupeerden, heeft het kabinet besloten om eenmalig een tegemoetkoming te verstrekken voor schade die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was." Het gaat volgens het ministerie om achthonderd tot negenhonderd schademeldingen; deels van ondernemers, maar vooral van particulieren.

Op basis van de Wts hebben volgens het ministerie tot nu toe 663 gedupeerden 15,6 miljoen euro aan schadevergoeding ontvangen. De schades worden afgehandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De dienst kan niet zeggen wanneer die worden uitbetaald.