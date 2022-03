De accijnzen op brandstoffen als benzine en diesel worden al per april verlaagd, meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) vrijdag na de ministerraad. De verlaging van het btw-tarief gaat wel vanaf juli in. Ook wordt de compensatie voor de laagste inkomens verhoogd. In totaal trekt het kabinet 2,8 miljard euro uit voor het koopkrachtherstelpakket.

Eerder werd gedacht dat de accijnzen ook per juli verlaagd zouden worden, maar deze maatregel wordt naar voren gehaald. Daarmee speelt het kabinet in op de hogere prijzen die Nederlanders nu al voor de kiezen krijgen aan de pomp.

De btw-verlaging voor energie gaat wel pas in vanaf juli. Gas en elektriciteit zullen dan tijdelijk niet onder het hoge btw-tarief van 21 procent vallen, maar onder het tarief van 9 procent. Hoelang de maatregel gaat gelden, is nog niet bekend.

De rest van de miljarden die het kabinet uittrekt, gaat naar de koopkrachtcompensatie voor lagere inkomens. Van dat geld krijgen mensen met lage inkomens 800 euro voor de energierekening, in plaats van de 200 euro die eerder was toegezegd.