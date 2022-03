Bij een distributiecentrum van GXO Logistics in Tilburg, dat gehuurd wordt door H&M, is donderdag een staking uitgebroken onder het personeel. Tweehonderd arbeidsmigranten legden het werk neer omdat het werk onveilig is en omdat ze hun mobiele telefoon niet mogen gebruiken tijdens het werk.

In het distributiecentrum is in de afgelopen maand twee keer kort na elkaar een brand uitgebroken onder onduidelijke omstandigheden. De brand kon telkens geblust worden, maar het personeel moest daarna verder werken terwijl er nog elektriciteitskabels in het bluswater dreven.

Enkele werknemers namen een foto van die onveilige situatie en stuurden die naar de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie stuurde die foto's door naar GXO en niet veel later kwam het bedrijf met een mobieltjesverbod.

"Volgens hen doen ze dat voor onze veiligheid, omdat we anders makkelijk afgeleid raken tijdens het werk en daardoor in gevaar zouden kunnen komen", zegt de Poolse Karolina Ryszkiewicz tegen NU.nl. "Maar al die jaren hebben ze daar niets over gezegd en nu zou dat plots belangrijk zijn."

Tijdelijke uitzondering voor mensen met familie in oorlogsgebied

Daarom legden de arbeiders donderdag het werk neer. Het resultaat is dat er voor een aantal mensen, zoals Oekraïners en Polen die familie in oorlogsgebied hebben, een tijdelijke uitzondering wordt gemaakt. Hoelang die uitzondering geldt, is niet duidelijk.

"Maar ik heb niets aan een tijdelijke uitzondering", zegt Ryszkiewicz. "Mijn ene zoontje heeft autisme en mijn andere hoogstwaarschijnlijk epilepsie, dus ik moet het contact met mijn gezin ook tijdens de werkdag kunnen onderhouden."

Met meer wilde het bedrijf niet over de brug komen, behalve dat het zal kijken of er kluisjes kunnen komen, zodat het personeel zijn telefoon veilig kan opbergen tijdens het werk. Bij GXO was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.

H&M wacht overleg af

H&M laat aan NU.nl weten op de hoogte te zijn van de situatie in Tilburg en het overleg een kans te willen geven. "GXO heeft passende systemen om de zorgen van werknemers aan te pakken en een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen. We zijn ervan overtuigd dat alle direct betrokken partijen hun best zullen doen om eerlijk, respectvol en constructief te zijn in hun dialoog om dit samen op te lossen", zegt een woordvoerder.

Of de kledingketen zelf stappen onderneemt, is niet duidelijk.