Thuiswerken kost een werknemer inmiddels zo'n 3 euro per dag, is de inschatting van directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Vorig jaar adviseerde het Nibud nog een richtbedrag van 2 euro per dag aan te houden voor werknemers die thuiswerken. Inmiddels zijn vooral elektriciteit en verwarming veel duurder geworden.

De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding is voor dit jaar vastgesteld op 2 euro per dag. Die lijkt dus lang niet toereikend om de kosten te dekken. Een exacte berekening heeft het Nibud niet gemaakt. Dat doet het instituut een keer per jaar.

Het gaat bij het thuiswerken om extra uitgaven aan het verbruik van onder meer elektriciteit, water en gas. Daarnaast rekende het Nibud ook kopjes koffie, wc-papier en de afschrijving op het bureau en de stoel mee.

Werkgevers besparen op kosten wanneer werknemers niet op kantoor komen. Zo hoeven ze minder uit te geven aan reiskostenvergoedingen, schoonmaakkosten en elektriciteit. Sinds de uitbraak van COVID-19 wordt er veel meer thuisgewerkt. Veel werkgevers en werknemers verwachten dat ook na de pandemie te blijven doen.