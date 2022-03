Ondernemers in ons land hebben het tijdens de coronacrisis zwaar te verduren gehad. Bijna twee jaar na de befaamde coronatoespraak van premier Mark Rutte likken zij hun wonden.

"We zijn hartstikke blij dat we weer open zijn en de lokale consument verdient een dikke pluim voor de steun", zegt eigenaar Edgar van Olphen van kledingwinkel Seventytoo in het centrum van IJsselstein.

De ondernemer heeft het naar eigen zeggen gered door innovatief te zijn en meer in te zetten op online verkopen. "We moesten dicht in periodes waarin we veel omzet kunnen behalen, zoals eind december. Dat scheelt zo'n 80.000 tot 85.000 euro aan omzet en we zitten opgescheept met voorraad. Voor die periode komen we ook niet in aanmerking voor steun, aangezien we net niet voldoen aan 30 procent omzetverlies."

De horeca en detailhandel zijn tijdens de coronacrisis overeind gehouden via onder meer overheidssteun. Daar komt bij dat ondernemers allerlei andere verplichtingen hebben, zoals huur, oplopende voorraden en belastingen die betaald moeten worden. In veel gevallen zijn er torenhoge schulden opgebouwd.

Jaren nodig om op niveau van voor corona te komen

Algemeen directeur van boekhandel Paagman in Den Haag spreekt van een vrij intense en heftige periode. "We hebben ons er doorheen geslagen, maar we hebben zeker twee tot drie jaar nodig om op het niveau van voor corona te komen. We begonnen nog met een 'intelligente' lockdown, waarbij de winkels open mochten blijven, maar daarna zijn we een periode van 148 dagen gesloten geweest. En de lockdown van eind vorig jaar heeft enorme schade aangericht."

“We moeten onze klanten terugwinnen.” Fabian Paagman, boekhandel Paagman

Tijdens de lockdowns bestelden veel mensen hun spullen online, waardoor veel klanten zijn weggelopen. Toch is Paagman niet van plan zijn hele bedrijfsvoering om te gooien. "Ook wij hebben meer ingezet op online, maar dat is een heel ander speelveld. We hebben dan te maken met concurrentie van partijen als Amazon, en online brengt de nodige kosten met zich mee. We bestaan inmiddels zeventig jaar, hebben vijf winkels en zijn geen verzendhuis. We moeten onze klanten terugwinnen."

Restaurant openen tijdens coronacrisis

De horeca is een van de sectoren die de hardste klappen kregen tijdens de coronacrisis. Toch besloten chefs en Daniël Damen vorig jaar hun eigen restaurant Mano te openen in een monumentaal pand op de hoek van het Spaarne en de Bakenessergracht in het centrum van Haarlem.

Mano wil uitgroeien tot een van de toprestaurants in Haarlem en besloot daarom niet aan thuisbezorging te doen, maar de lockdown van eind vorig jaar bracht de ondernemers op andere gedachten. "We hadden voor duizenden euro's aan producten gekocht en moesten van de ene op de andere dag sluiten. Toen hebben we besloten om online bestellen mogelijk te maken. Tot de eerste week van januari hebben we vijfhonderd bestellingen verwerkt, zodat we onze rekeningen konden betalen", zegt Kion.

Gouden tijden voor aannemers en klusbedrijven

Voor aannemers en klusbedrijven zijn het gouden tijden. Vanwege de coronamaatregelen hebben veel mensen besloten hun huis te verbouwen. "Ik ben heel erg tevreden op dit moment", zegt eigenaar Rafal van Ramzex Klussenbedrijf uit Zwanenburg. "Mensen gaan niet op vakantie en investeren het geld in een verbouwing. We hebben het erg druk gehad de afgelopen twee jaar."

“De afgelopen maanden waren een achtbaan. We hebben een traantje gelaten, maar ook veel gelachen.” Kevin Kion, restaurant Mano

Volgens horecaondernemer Kion is het sinds 25 februari weer een gekkenhuis in zijn restaurant. "De afgelopen maanden waren een achtbaan. We hebben een traantje gelaten, maar ook veel gelachen. Tijdens de lockdown hebben we geëxperimenteerd met nieuwe gerechten en hebben we schoongemaakt."

De eigenaren van Mano hebben zich goed voorbereid op een eventuele nieuwe lockdown. "Het personeel neemt in juni twee weken vakantie op. De rest bewaren we om een eventuele sluiting op te vangen. We zijn verder voorzichtiger met investeringen, aangezien we een hogere buffer willen aanhouden."