De Russische invasie heeft de economie van Oekraïne inmiddels al 119 miljard dollar (108,50 miljard euro) gekost. Dat heeft de Oekraïense onderminister van Economische Zaken Denys Kudin vrijdag gezegd.

De rekensom van Kudin bestaat uit twee onderdelen: de directe schade die Russische troepen hebben aangericht aan bijvoorbeeld fabrieken en wegen én de gevolgen van deze schade voor de economie.

Volgens Kudin is zo'n 75 procent van de fabrieken in oorlogsgebieden niet meer operationeel en zijn de meeste metaalfabrieken in het oosten van Oekraïne gesloten. "Dat betekent dat we minder metalen kunnen exporteren", aldus de onderminister, die eraan toevoegde dat de export van metalen "een significant deel" van de totale export van het land is.

Eerder deze week zei minister Oleksandr Kubrakov (Infrastructuur) dat de schade aan wegen en bruggen inmiddels 10 miljard dollar bedroeg.