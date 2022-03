Benzine wordt vrijdag 1,4 cent goedkoper, meldt het consumentencollectief UnitedConsumers. De landelijke adviesprijs is dan 2,49 euro. De prijs van diesel stijgt met 0,6 cent en staat dan gemiddeld op 2,43 euro. Daarmee gaat diesel bijna evenveel als benzine kosten.

De afgelopen weken was de benzineprijs aan een ongeziene stijging bezig als gevolg van de coronacrisis en recenter de oorlog in Oekraïne. Donderdag steeg hij nog met 0,8 cent naar 2,50 euro.

Maar vrijdag zal de prijs dus voor het eerst in lange tijd omlaaggaan. 1 liter benzine langs de autosnelweg kost vrijdag gemiddeld 2,49 euro. De dieselprijs stijgt wel nog even door en komt uit op 2,43 euro.

Daarmee komt de prijs van diesel opvallend dicht in de buurt van die van benzine. Volgens Paul van Selms van UnitedConsumers is diesel nog nooit duurder geweest dan benzine. Of dat ook zal gebeuren, is koffiedik kijken.

Van Selms denkt niet dat de benzineprijs hard zal blijven dalen, maar vindt het moeilijk te voorspellen. Eerder zei hij al dat benzine waarschijnlijk niet gauw meer dan 2,50 euro zal kosten.