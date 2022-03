TinQ stopt met zijn verjaardagsactie waardoor automobilisten op verschillende plekken in het land goedkoop konden tanken. Daartoe is besloten vanwege het "ontvlambare sentiment" bij de tankstations, meldt het bedrijf volgens Omroep Brabant.

TinQ liet deze week op verschillende plekken in het land automobilisten een uur lang tanken voor de benzineprijs van 2002, in het kader van het twintigjarige bestaan van het bedrijf. Door de hoge brandstofprijzen elders in het land leidde dit al gauw tot lange files en in sommige gevallen zelfs vechtpartijen bij de benzinepomp.

De directe aanleiding tot het stoppen met de actie was dan ook de grimmige sfeer die donderdag bij een tankstation was ontstaan. Het bedrijf kan naar eigen zeggen de veiligheid van klanten en medewerkers niet meer waarborgen.

Vrijdag en zondag zou bij in totaal vier pompstations nog een uur lang goedkoop getankt kunnen worden. Die acties zijn nu dus geschrapt.

Eerder besloot TinQ al om het aantal tankstations waar de actie zou plaatsvinden te verkleinen. Ook werden op sommige plekken medewerkers en verkeersregelaars ingezet om de drukte in goede banen te leiden.

"Wij betreuren het ten zeerste dat wij de campagne niet verder hebben kunnen afronden, zeker na de extra genomen maatregelen. De veiligheid van zowel klanten als personeel gaat te allen tijde voor", aldus een woordvoerder tegenover Omroep Brabant.